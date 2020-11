Diables Rouges: quels adversaires possibles en demi-finales de la Ligue des Nations?

Les Diables Rouges, qui ont assuré leur qualification mercredi en battant le Danemark 4-2 mercredi à Louvain lors de la dernière journée de la phase de groupes, devront attendre le jeudi 3 décembre pour connaître le nom de leur adversaire en demi-finale de la Ligue des Nations.



Le tirage au sort du Final Four de la deuxième édition de la Ligue des Nations aura en effet lieu le jeudi 3 décembre. Les horaires et les lieux sont à confirmer. La Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie, sont les quatre équipes qualifiés pour ce Final Four, qui se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. La première demi-finale aura lieu le 6 octobre 2021, la seconde le lendemain. Le match pour la 3e place et la finale sont programmés le 10 octobre 2021. Le pays-hôte du Final Four sera officiellement désigné lors de la réunion du Comité exécutif de l'UEFA le jeudi 3 décembre avant le tirage au sort, indique l'UEFA, mais il y a de grandes chances que l'Italie, vainqueur du groupe 1, en obtienne l'organisation. Pour rappel, le Portugal avait remporté la première édition de la Ligue des Nations en battant les Pays-Bas 1-0 en finale en juin 2019. Les Diables Rouges n'étaient pas parvenus à se qualifier pour le dernier carré à la suite de leur défaite 5-2 en Suisse en novembre 2018.

LIGUE DES NATIONS: résultats et classements des groupes