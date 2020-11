Diables Rouges - Thorgan Hazard: "On s'est amélioré collectivement"

(Belga) Les Diables Rouges se sont montrés efficaces mercredi face au Danemark, qu'ils ont battu 4-2, s'ouvrant ainsi les portes du Final Four de la Ligue des Nations. "On s'est amélioré collectivement", estime Thorgan Hazard.

"On sait qu'on a plus de chances d'aller loin dans les tournois en gardant le zéro. On ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on a défendu tous ensemble. collectivement", dit Thorgan Hazard. "Et avec les joueurs qu'on a devant, on sait qu'on va marquer presque à chaque match". Thorgan Hazard a donné l'assist sur le second but de Romelu Lukaku d'un centre parfait. "Romelu m'a parlé à la mi-temps", raconte le joueur de Dortmund. "On sait qu'il lui faut peu d'occasions pour marqué. Il a encore prouvé que c'est un grand attaquant qui porte l'équipe quand on a besoin de lui". La Belgique se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des Nations en compagnie de la France, de l'Italie et de l'Espagne. "On se retrouve de nouveau en demi-finales après la Coupe du monde. C'est bien de s'offrir des matchs comme ça. On a prouvé qu'on était une grande équipe", estime Thorgan Hazard. "Je pense que beaucoup de gens attendaient ça. On veut aller loin, faire quelque chose de grand et on a l'opportunité de le faire".