Diables Rouges: Romelu Lukaku vient de faire tomber un légendaire record de... 1973

Auteur d'un doublé contre le Danemark mercredi soir en Ligue des Nations, Romelu Lukaku a égalé le record de l'attaquant allemand Gerd Müller, champion d'Europe 1972 et du monde 1974.

Les Diables Rouges disputeront le Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021.

La Belgique a validé son billet pour le dernier carré de la compétition en battant le Danemark 4-2 mercredi soir à Louvain lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes grâce notamment à un nouveau doublé de Romelu Lukaku qui a donc planté ses 56e et 57e buts. "Je ne me focalise pas sur mes prestations individuelles. Je voulais battre le record de Paul Van Himst et maintenant j'essaye de gagner, c'est le plus important", a-t-il confié après la rencontre.

Il n'empêche, ses deux nouveaux pions font de lui le premier joueur européen à atteindre une telle marque depuis le légendaire buteur allemand Gert Müller en 1973.

Le Final Four aura lieu en octobre 2021 avec la France, l'Espagne et l'Italie.

