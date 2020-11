La grosse boulette de Thibaut Courtois contre le Danemark: "Je connais Eden Hazard, il va sûrement le charrier"

Thibaut Courtois s'est rendu coupable d'une grosse boulette face au Danemark mercredi soir. Un but gag que risque bien de lui rappeler un certain Eden Hazard à son retour à Madrid.

Les Diables Rouges se sont montrés efficaces mercredi face au Danemark, qu'ils ont battu 4-2, s'ouvrant ainsi les portes du Final Four de la Ligue des Nations. Seule une petite boulette de Thibaut Courtois est venue ternir la soirée. Le gardien du Real risque d'ailleurs de se faire chambrer à son retour à Madrid. "Je connais Eden, il va sûrement le charrier", s'est amusé Thorgan Hazard après la rencontre, avant de redevenir sérieux: "On sait qu'on a plus de chances d'aller loin dans les tournois en gardant le zéro. On ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on a défendu tous ensemble. collectivement. Et avec les joueurs qu'on a devant, on sait qu'on va marquer presque à chaque match"

