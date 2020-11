Sven Vanthourenhout succède à Rik Verbrugghe comme coach national des élites et espoirs

(Belga) Rik Verbrugghe n'est plus le coach national des coureurs cyclistes belges (élites et espoirs). Il occupait cette fonction depuis l'automne 2018. La Fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling) l'a confirmé et a annoncé jeudi le nom de son successeur. Il s'agit de Sven Vanthourenhout.

Le mois dernier, Verbrugghe, 46 ans, a été engagé en tant que directeur sportif de la formation WorldTour Israel Start-Up Nation la saison prochaine. Belgian Cycling a annoncé qu'il menait une consultation sur l'avenir du Verbrugghe en tant que T1 belge. Il semble maintenant que Verbrugghe ne combinera pas les deux emplois et que Vanthourenhout reprendra le flambeau. Vanthourenhout, 39 ans, aura un "coach de développement" à ses côtés, qui l'assistera. Il restera également le coach national des coureurs de cyclocross belges, poste qu'il occupe depuis août 2017. Sous la direction de Verbrugghe, la Belgique a remporté trois médailles d'argent aux championnats du monde : l'année dernière avec Remco Evenepoel dans le contre-la-montre, et cette année avec Wout van Aert dans le contre-la-montre et sur la route. (Belga)