Barry Baltus 13e des dernières qualifications de la saison à Portimao

(Belga) Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a réalisé samedi le 13e chrono des qualifications du Grand Prix du Portugal, 15e et dernière manche du championnat du monde Moto3 disputée sur le circuit de Portimao.

Grâce à son 13e chrono absolu au cumul des trois séances d'essais libres, Barry Baltus s'est qualifié pour la seconde fois de la saison en Q2, réservée aux 14 pilotes les plus rapides des essais et aux quatre plus rapides de la Q1. Dans cette séance, le Warétois a de nouveau signé le 13e temps en 1:49.050. Il s'agit du meilleur résultat de sa carrière en qualifications à ce niveau. La pole position est à mettre à l'actif de l'Espagnol Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo), qui a tourné en 1:48.051. Le départ de la course sera donné ce dimanche à 12h00, heures belges. (Belga)