Pro League: le Standard sauvé dans les derniers instants par un but de Bodart

Le Standard recevait Eupen ce samedi après-midi. Les Liégeois espéraient s'emparer de la tête du championnat en dominant l'adversaire du jour, coincé en milieu de classement dans notre compétition.

Le début de match est peu emballant. D'un côté, le Standard, brouillon dans la construction et gêné par l'intensité d'un pressing visiteur irréprochable. Ce sont d'ailleurs les Germanophones qui seront les premiers à titiller la cage, l'arrêt de Bodart devant provoquer un réveil des Rouches. A la demi-heure, le Standard lance l'offensive.

Shamir, Bastien et Oulare vont alors menacer Eupen sans ouvrir la marque. Bokadi va ouvrir le score à la 35ème minute d'une reprise acrobatique parfaitement maîtrisée, lobant le gardien. Mais deux minutes plus tard, seulement, les germanophones vont égaliser. Prevljak profite d'un très bon ballon en profondeur pour tromper Bodart et remettre les visiteurs dans la rencontre. Shamir va ensuite être exclu pour une semelle sur Schouterden. Il avait, en prime, pris un carton jaune 60 secondes plus tôt. Le Standard, à 10, se retrouve forcé de trouver d'autres solutions.

Les Pandas vont prendre les commandes du match à la 57ème minute, sur un coup-franc splendide de Peeters. Le Standard passera près du KO à 20 minutes du terme, sauvé par Bodart. Les Pandas inscriront un troisième but en fin de match, refusé par le VAR.Alors que l'on se dirigeait vers une défaite, Arnaud Bodart a sauvé ses équipiers d'un but dans le temps additionnel. Un miracle liégeois !