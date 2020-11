International Swimming League - Les Cali Condors en tête après la première journée de la finale

(Belga) Portés par les Américains Caeleb Dressel, auteur de deux records du monde, et Lilly King, les Cali Condors occupent la première place à l'issue de la première journée de l'International Swimming League, compétition de natation par équipes, samedi, à Budapest, en petit bassin.

Lors de cette première journée, Dressel, 24 ans, s'est emparé du record du monde 100m papillon, le portant à 47.78. Le précédent chrono de référence, détenu par le Sud-Africain Chad Le Clos depuis 2016, était de 48.08. Dressel a ensuite amélioré son propre record sur 50m nage libre, passant de 20.24 à 20.16. Dressel est en tête du classement des 'MVP' de cette finale, avec un total de 40,5 points engrangés au cours des différentes épreuves du jour. Sa compatriote Lilly King, victorieuse du 50m et du 200m brasse, a ajouté 38,5 points pour les Cali Condors, qui sont largement en tête au terme de la première journée avec 267 points. Les Energy Standard, où l'on retrouve la Suédoise Sarah Sjöström en fer de lance, pointent en deuxième position avec 239,5 points. Cette équipe compte dans ses rangs le Russe Kliment Kolesnikov, qui, lors du relais 4x100m quatre nages, s'est offert le record du monde du 100m dos en 48.58, 30 centièmes de mieux que le chrono réalisé par le Chinois Xu Jiayu en novembre 2018. Les London Roar, dont la star est le Britannique Adam Peaty, sont troisièmes avec 199,5 points. Les LA Current, emmenés par l'Américain Ryan Murphy, sont quatrièmes et derniers (177 points). La deuxième et dernière journée se déroulera dimanche. L'International Swimming League est une compétition de natation par équipes qui s'est déroulée sur plusieurs semaines à Budapest. Pieter Timmers y a participé pour les New York Breakers, disputant la dernière course de sa carrière le 6 novembre. Son équipe a ensuite été éliminée en demi-finales. Valentine Dumont a nagé pour les Aqua Centurions, éliminés après la première phase. (Belga)