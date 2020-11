Serie A - Immobile revient de quarantaine et permet à la Lazio de l'emporter

(Belga) La Lazio de Rome, adversaire du Club de Bruges en phase de groupe de la Ligue des Champions, a pris les trois points à Crotone (0-2) ce samedi lors de la 8e journée de Serie A. Les 'Biancocelesti' ont pu compter sur le retour de quarantaine de leur attaquant Ciro Immobile qui a d'ailleurs ouvert le score.

A peine revenu après une pause forcée de trois semaines due à des tests positifs à la Covid-19, Ciro Immobile a d'abord ouvert le score (21e) avant d'offrir le second but de la rencontre à Joaquin Correa (58e), permettant ainsi à la Lazio de l'emporter 0-2 à Crotone. Grâce à ce but, son 107e sous les couleurs de la Lazio, Immobile rejoint donc Beppe Signori à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des 'Biancocelesti' en Serie A, derrière Silvio Piola et ses 143 buts. Immobile avait repris l'entraînement jeudi après une quarantaine de presque trois semaines qui l'avait privé des rencontres de la sélection italienne ainsi que les matchs de Serie A face à la Juventus (1-1) et de Ligue des Champions contre le Zénit (1-1). La Lazio remonte à la sixième place du classement avec 14 points, trois de moins que le leader, l'AC Milan, qui se déplace à Naples dimanche dans le choc de cette 8e journée de Serie A. (Belga)