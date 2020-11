Yannick Carrasco offre la victoire à l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone (vidéo)

Yannick Carrasco a offert la victoire (1-0) à l'Atlético Madrid face au FC Barcelone, samedi, dans le choc de la 10e journée du championnat d'Espagne. Le Diable Rouge a inscrit l'unique but de la rencontre en fin de première période.

A la 45e+3, Carrasco, lancé en profondeur par Correa, a dribblé Ter Stegen, sorti à plus de 30 mètres de son but, et a déposé le ballon dans le but vide. Pour son retour après un mois d'absence en raison d'une blessure musculaire, Carrasco inscrivait son deuxième but de la saison pour assurer le succès des 'Colchoneros'.

L'Atlético Madrid (8 matchs) rejoint la Real Sociedad, qui joue dimanche à Cadix, en tête de la Liga avec 20 points. Le Barça (11 points en 8 matchs) reste dans le ventre mou, avec une dixième place et déjà trois défaites cette saison.