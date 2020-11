MotoGP: Miguel Oliveira héros chez lui pour la dernière course du championnat

Le Portugais Miguel Oliveira a remporté dimanche le Grand Prix du Portugal MotoGP, dominant de bout en bout l'ultime épreuve du championnat du monde 2020, Ducati remportant le titre mondial des constructeurs grâce à la 2e place de l'Australien Jack Miller.

L'Espagnol Joan Mir (Suzuki), couronné champion du monde des pilotes lors de la précédente épreuve à Valence (Espagne), a été contraint à l'abandon.

La place de dauphin au championnat va à l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), 3e dimanche.

Son équipier, le Français Fabio Quartararo, n'a pu faire mieux que 14e et ne termine finalement que 8e au championnat du monde alors qu'il était encore en mesure de l'emporter à deux épreuves de la fin.

Les Suzuki, qui visaient le triplé au championnat avec les titres pilotes, constructeurs et équipes, ont échoué dans leur tentative, le coéquipier de Mir, son compatriote Alex Rins, ne finissant que 15e.

C'est donc Ducati qui empoche le trophée des constructeurs que la marque italienne avait déjà conquis en 2007.

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Avintia), a terminé pour sa part 10e.

C'est la deuxième victoire de la saison pour Miguel Oliveira, 25 ans, après celle au Grand Prix de Styrie en août.

Il court pour l'écurie française Tech3, satellite de KTM, la marque autrichienne arrivée en MotoGP en 2017 et qui a remporté cette année les trois premières courses de son histoire dans cette catégorie.

"Je dédie cette victoire à tous les spectateurs qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui", a déclaré le vainqueur qui était parti en pole position et termine 9e au championnat.

"C'est une chose à laquelle vous rêvez et puis cela arrive", a-t-il ajouté. "J'ai pu bien contrôler ma course, rester calme et profiter de mon avance", a-t-il souligné.

Le Grand Prix du Portugal avait lieu à huis-clos en raison de la pandémie de coronavirus, comme la plupart des épreuves d'un championnat au nombre d'épreuves réduit.

Le pilote natif de la banlieue de Lisbonne doit rejoindre l'an prochain l'écurie d'usine KTM pour sa troisième saison en MotoGP.

- Quartararo dans les choux -

Cette seconde victoire d'Oliveira cette saison est une consécration pour Tech3, une écurie dirigée par le Français Hervé Poncharal.

Ce dernier a fait le pari fin 2018 de quitter Yamaha pour rejoindre les rangs de KTM, une marque qui n'avait pas encore pris place parmi les vainqueurs potentiels en MotoGP.

"C'était sa semaine. De la pole au drapeau il n'y avait personne pour lui résister", a souligné Hervé Poncharal après la victoire de son pilote.

Pour Fabio Quartararo, 21 ans, la déception est à la hauteur des espérances affichées en début de saison lorsque le pilote français avait remporté les premières victoires de sa carrière en MotoGP, entamée en 2019.

Mais sa fin de saison a été catastrophique, marquée par des chutes et une impossibilité à trouver la vitesse nécessaire sur sa Yamaha.

Sa course anonyme sur le circuit de l'Algarve dimanche a été un nouveau clou sur le cercueil et augure mal de la saison prochaine qui le verra rejoindre l'écurie d'usine Yamaha où il succèdera à la légende italienne Valentino Rossi, vétéran du plateau et septuple champion du monde.

Paradoxalement, son coéquipier Franco Morbidelli a lui réalisé une excellente fin de saison sur une Yamaha correspondant aux spécifications de l'an dernier et finalement meilleure que la machine plus récente.

L'Italien termine donc sur la 2e marche du podium final alors qu'il semblait auparavant dans l'ombre de son équipier.

Un autre Italien, Andrea Dovizioso (Ducati), a dit dimanche un "au revoir" qui se veut temporaire au MotoGP. A 34 ans, il prendra une année sabbatique l'an prochain mais ses chances de le voir revenir ensuite au plus haut niveau sont ténues.

Sa 6e place dimanche lui permet d'accrocher la 4e place au championnat après voir terminé les trois précédentes saisons dauphin de l'Espagnol Marc Marquez.

Ce dernier, sextuple champion du monde et tenant du titre à l'orée de la saison 2020, s'est blessé lors de la première épreuve et n'a pu reprendre la compétition cette année.

Son retour est attendu pour l'an prochain mais doit encore être confirmé.