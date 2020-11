ATP Finals - Premier titre ATP pour Wesley Koolhof et Nikola Mektic, vainqueurs du double du Masters

(Belga) Wesley Koolhof et Nikola Mektic ont remporté la finale du double au Masters de fin de saison, dimanche à Londres, sur le court de l'O2 Arena. Le Néerlandais et le Croate se sont imposés 6-2, 3-6, 10/5 contre l'Autrichien Jürgen Melzer et le Français Édouard Roger-Vasselin après 1h16 de jeu.

Après un set de part et d'autre, la partie s'est jouée au super tie break. Plus présents au filet, Koolhof et Mektic, finalistes de l'US Open, ont réussi l'exploit de remporter leur premier titre ATP ensemble à l'occasion de ce Masters, une performance inédite. "Ce n'est pas trop mal pour une première", a rigolé le Croate. Koolhof et Mektic succèdent aux Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. "Je ne sais pas vraiment quoi dire", a déclaré Mektic sur le terrain avant de recevoir le trophée. "C'était déjà un honneur d'être ici mais l'emporter, c'est un rêve qui devient réalité." L'Autrichien Jürgen Melzer et le Français Edouard Roger-Vasselin disputaient eux leur dernier match ensemble à cette occasion. Le Croate Mate Pavic et le Brésilien Bruno Soares, éliminés malgré deux victoires dans le groupe Bob Bryan, vont terminer la saison 2020 au premier rang mondial. Pavic y était déjà parvenu il y a deux avec Oliver Marach, comme Soares en 2016 avec Jamie Murray. Cette saison, Pavic et Soares ont remporté l'US Open avant d'échouer en finale à Roland-Garros. (Belga)