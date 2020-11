Jupiler Pro League - Charleroi surpris à domicile par La Gantoise

(Belga) Le Sporting Charleroi s'est incliné 0-1 face à la Gantoise, dimanche, lors de la 13e journée de la Jupiler Pro League. Osman Bukari (45e) a inscrit l'unique but de la rencontre. Charleroi, désormais troisième avec un match de moins, laisse le Club Bruges seul en tête du classement. La Gantoise remonte en dixième position.

Dans une première mi-temps équilibrée, les occasions étaient rares. Kums alertait Penneteau à la demi-heure, tandis que Dessoleil manquait le cadre de la tête (37e). Juste avant la pause, Dessoleil n'appuyait pas assez sa passe en retrait, Bukari récupérait le ballon et s'en allait tromper Penneteau (45e). Les deux gardiens se mettaient tour à tour en évidence en début de seconde période. Bolat remportait son face à face avec Fall, qui s'était retrouvé devant le gardien après une déviation de Rezaei (54e). Penneteau devait se détendre pour repousser une frappe de l'entrée du rectangle de Vadis (60e). Bolat se montrait à nouveau décisif à la 74e, lorsqu'il sortait parfaitement dans les pieds de Rezaei, après une passe de Morioka. Hanche-Olsen suivait bien et dégageait le ballon. Le forcing final des Zèbres ne débouchait sur aucune occasion réellement dangereuse. Bloqué à 23 unités et avec un match de retard, Charleroi occupe la troisième position, devancé par le Club Bruges (26 points), vainqueur de Courtrai 1-0 samedi, et le Beerschot (25 points), qui a vaincu Anderlecht 2-1 dans l'après-midi. La Gantoise (16 points) remonte en dixième position, à 7 points du Standard, quatrième et actuellement dernier qualifié pour les playoffs I. En soirée (20h45), Genk (6e, 22 points) reçoit Mouscron (16e, 3 points). (Belga)