1B Pro League - Seraing partage à Westerlo et l'Union Saint-Gilloise compte 7 points d'avance

(Belga) Le FC Seraing n'a toujours pas renoué avec la victoire dimanche à Westerlo lors du dernier match de la 11e journée du championnat de 1B Pro League (1-1 ). Westerlo a ouvert la marque par Igor Vetokele sur penalty (71e, 1-0) et les Métallos ont égalisé par Amadou Ndiaye (87e, 1-1). Au classement, Seraing, qui n'a pris qu'un point sur neuf, reste deuxième avec 19 points, à 7 longueurs de l'Union Saint-Gilloise. Quant à Westerlo, il fait partie d'un quatuor à 15 points (6e).

Dans l'après-midi, l'Union Saint-Gilloise a confirmé son statut de leader en battant 2-1 le RWDM, qui lui avait infligé sa seule défaite (3-1), le 26 septembre. Brighton Labeau (48e, 1-0) et Casper Nielsen (72e, 2-1)) ont signé cette sixième victoire d'affilée des Unionistes. Le RWDM, qui a provisoirement égalisé par Leonardo Rocha (69e, 1-1), reste 3e (15 points). Samedi, Deinze et Lommel se sont quittés sur un partage 1-1. Kevin Kis (24e, 0-1) a donné l'avantage à Lommel et Lennart Mertens (72e, 1-1) a fait e sorte que les deux équipes restent côte à côte au classement: Deinze (15 points, 4e) et Lommel (15 points, 5e). Vendredi, le Club NXT a arraché sa première victoire face au Lierse (2-0). Thibo Baeten (35e) et Ignace Van der Brempt (71e) ont été les buteurs des espoirs brugeois, qui restent derniers malgré tout (7 points). Le Lierse fait également du surplace (10 points, 7e). (Belga)