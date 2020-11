L1: Lille surclasse Lorient (4-0) et conserve sa 2e place

Lille a conservé la deuxième place de la Ligue 1 en battant largement Lorient 4 à 0, dimanche en clôture de la 11e journée.

Les Lillois, qui restaient sur trois matches sans victoire en L1, se sont imposés grâce à un doublé de Yazici, un but de Araujo et un de David. Ils comptent deux points de retard sur le Paris SG, leader, et deux points d'avance sur Lyon, Montpellier et Monaco.