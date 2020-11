Anele, ancien joueur de Genk, est décédé dans un accident de voiture à 33 ans

Le Sud-Africain Anele Ngcongca, ancien défenseur au KRC Genk, a été tué dans un accident de voiture lundi à l'âge de 33 ans, rapportent les médias sud-africains. Le club limbourgeois a confirmé la nouvelle.

Anele est décédé dans un accident de voiture dans la province sud-africaine du KwaZulu Natal. Il venait de signer un contrat avec le club local du AmaZulu FC qui joue à Durban. Le footballeur a été éjecté du véhicule et est mort sur le coup. Sa passagère est dans un état critique à l'hôpital.

"Nos pensées vont à la famille et aux amis de notre ancien joueur sud-africain" peut-on lire sur le site du KRC Genk. Anele a joué à Genk entre 2007 et 2016. L'arrière droit a revêtu le maillot des Limbourgeois lors de 279 matchs, a porté le brassard de capitaine et est devenu champion (2011) et a été vainqueur de la coupe à deux reprises (2009, 2013).

L'ancien international sud-africain évoluait depuis l'été 2016 dans son pays natal au Sundowns FC, club de Pretoria avant de signer récemment au AmaZulu FC autre club de division 1.

