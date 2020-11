Henrik Mkhitaryan inscrit un but exceptionnel contre Parme (vidéo)

Henrik Mkhitaryan n'a pas fait dans la dentelle, ce dimanche, face à Parme. Le milieu de terrain de 31 ans, sous contrat à l'AS Rome, a impressionné tout le monde et poursuivi sa bonne série de matchs avec le club italien. Les Romains l'ont emporté 3-0 grâce, notamment, à un doublé de l'Arménien.

Et Mkhitaryan a notamment inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière après 32 minutes. Sur un dégagement, il a repris le ballon d'instinct avec une puissance phénoménale. Le ballon a filé dans la lucarne, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Une merveille de but !

