Lewis Hamilton joue au tennis... et se fait vanner par Naomi Osaka (vidéo)

Lewis Hamilton a partagé hier une vidéo sur son compte Instagram. Le Britannique y apparaît en pleine partie de tennis, en compagnie de son papa. Les deux hommes débutent et n'ont donc, c'est logique, pas encore un top niveau. Ce qu'Hamilton assume d'ailleurs totalement, lui qui est plus à l'aise au volant d'une Formule 1.

"On essaye de s'améliorer avec mon père. J'utilise toujours un slice pour le battre, il se fait avoir à chaque fois", a d'abord raconté le pilote britannique. Sauf que pour le coup, et on le voit bien sur la vidéo, c'est lui qui est tombé dans le piège. "Il a appris, il m'a eu aujourd'hui !', en rigole Hamilton, qui apparaît hilare sur le coup fatal.

En commentaire, Naomi Osaka, 23 ans et vainqueur de trois titres en Grand Chelem, en a profité pour le vanner. "Tu devrais commencer à t'entraîner, tu ne peux pas laisser ton père te tuer comme ça !", a écrit la star japonaise, visiblement proche du champion britannique.

Voilà qui est dit !

