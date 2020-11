Deux coureurs belges nommés pour un titre très prestigieux

Wout van Aert et Remco Evenepoel figurent parmi les 15 nommés au Vélo d'Or, qui désigne le meilleur coureur cycliste de la saison. Le magazine français, en collaboration avec ASO, organisateur notamment du Tour de France et le quotidien sportif français L'Equipe, délivre cette récompense depuis 1992.

Wout van Aert, honoré du Trophée du Mérite Sportif, a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Il a aussi décroché deux médailles d'argent aux Mondiaux d'Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres.

Remco Evenepoel, 20 ans, a connu lui un début de saison tonitruant remportant successivement le Tour de San Juan, le Tour d'Algarve, puis le Tour de Burgos et le Tour de Pologne, avant de chuter très lourdement au Tour de Lombardie à la mi-août. Il avait dû mettre un terme à sa saison prématurément.

La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de VTT pour la 9e fois le mois dernier, et la Néerlandaise Anna van der Breggen, double championne du monde sur route (en ligne et au chrono), victorieuse de la Flèche Wallone et du Tour d'Italie, sont les deux seules femmes parmi les nommés. L'an dernier, le Français Julian Alaphilippe avait été sacré. Le dernier vainqueur belge remonte à Philippe Gilbert en 2011.

Tom Boonen, en 2005, et Johan Museeuw, en 1996, ont aussi reçu cette récompense côté belge. Les 15 nommés, dévoilés lundi par le site spécialisé wielerfits sont Julian Alaphilippe (Fra), Sam Bennett (Irl), Remco Evenepoel (BEL), Caleb Ewan (Aus), Pauline Ferrand-Prevot (Fra), Jakob Fuglsang (Dan), Filippo Ganna (Ita), Tao Geoghegan Hart (G-B), Marc Hirschi (Sui), Daniel Felipe Martinez (Col), Tadej Pogacar (Sln), Primoz Roglic (Sln), Wout van Aert (BEL), Anna van der Breggen (P-B) et Mathieu van der Poel (P-B).

