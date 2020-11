XV de France: les Bleus marqués par Dominici

Christophe Dominici, décédé brutalement mardi, a marqué les 31 Bleus réunis depuis la veille à Marcoussis pour préparer le match du XV de France face à l'Italie, samedi, au coeur d'une journée de reprise légère.

"C'est des souvenirs d'enfant: c'est la période où on commence à comprendre le rugby, l'équipe de France, les derbies entre le Stade toulousain et le Stade français... On parlait énormément de lui parce qu'il marquait beaucoup d'essais. Je me souviens de celui face aux All Blacks (en demi-finale de la Coupe du monde 1999, NDLR). On s'identifie forcément", a ainsi confié l'arrière de La Rochelle Brice Dulin, qui s'est dit "très attristé".

Même son de cloche pour le pilier toulousain Dorian Aldegheri, qui a parlé "du plaisir de le voir jouer".

Son coéquipier en club, Matthis Lebel n'était pas né lors du fameux essai de Dominici contre les All Blacks, en demi-finale de la Coupe du monde 1999. Mais l'ailier retient "les fulgurances" de son glorieux aîné tandis que le deuxième ligne de Lyon Kilian Geraci évoque "un joueur atypique qui a marqué le rugby français".

Les Bleus étaient en réunion sur le cadre de vie et le cadre de jeu lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la disparition de l'ancien joueur de Toulon et du Stade français, mardi, à l'âge de 48 ans.

Dans la matinée, les joueurs convoqués par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, deux anciens coéquipiers de Dominici, ont effectué des soins et un travail sur la conquête avant d'enchaîner les réunions.

Le XV de France est réuni depuis lundi à Marcoussis pour préparer le match face à l'Italie, dans le cadre de la Coupe d'automne des nations.

Le sélectionneur annoncera son XV de départ jeudi.