Ligue des Champions: Manchester United proche des huitièmes, Séville se qualifie

Avec un but providentiel de Munir El-Haddadi, le FC Séville s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant in extremis 2-1 à Krasnodar mardi, profitant de la défaite de Rennes contre Chelsea, également qualifié dans le même groupe.



Quatre journées et l'essentiel est déjà plié dans un groupe E déséquilibré: les gros poissons Chelsea et Séville, à leur aise avec dix points, sont qualifiés, alors que les bizuths Krasnodar et Rennes sont perdus dans les grandes eaux européennes, avec un unique point.



Séville accueillera la semaine prochaine Chelsea pour jouer la première place, importante en vue du tirage au sort. Dans le même temps, Rennes ira à Krasnodar pour un match dont l'éventuel vainqueur s'adjugera la 3e place qualificative en Ligue Europa.



Mardi, dans un combat sur le papier déséquilibré, le suspens a d'abord semblé être tué dans l'oeuf à Krasnodar: dès la 4e minute, le maître à jouer croate des Andalous Ivan Rakitic a ouvert le score d'une superbe demi-volée croisée, depuis l'extérieur de la surface.



Devant des spectateurs clairsemés dans le stade du sud-est de la Russie, où le public est autorisé en partie, Krasnodar était dans le premier acte tétanisé par l'enjeu, avec une seule - timide - occasion, d'une frappe molle du Français Rémy Cabella.



Mais les Russes sont revenus beaucoup plus entreprenants en seconde période et l'ancien joueur de Marseille et Saint-Etienne a failli égaliser, profitant d'une énorme erreur du défenseur Nemanja Gudelj, son tir étant repoussé au dernier moment sur le poteau par son compatriote Jules Koundé (49e).



C'est le Brésilo-Belge Wanderson qui a marqué le but du 1-1 et de l'espoir, d'un tir croisé après un bon décalage de Kristoffer Olsson. Koundé, qui était encore en position de dernier défenseur, n'a cette fois rien pu faire et a dévié le tir dans son but (57e).



Mais dans une fin de match décousue, l'ancien du FC Barcelone Munir El-Haddadi a finalement validé, en deux temps dans la surface (90e+4), le billet sévillan pour la phase à élimination directe.

Une option pour Manchester

Manchester United a pris une option sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à son succès (4-1) sur une très faible équipe de Basaksehir, avec un doublé de Bruno Fernandes.



Avec 9 points, et compte tenu de la défaite de Leipzig à Paris (1-0), les Red Devils ont 3 points d'avance sur le PSG, qu'ils recevront la semaine prochaine, et les Allemands, chez qui ils se déplaceront pour la dernière journée, mais qu'ils avaient corrigés (5-0) à l'aller.



Ils ont aussi 6 points d'avance et une différence de but particulière favorable sur les Turcs.



Une fois de plus, les Red Devils peuvent remercier le milieu offensif portugais Bruno Fernandes, qui surnage dans cette période trouble pour le club anglais.



Avec 21 buts et 13 passes décisives en 35 matches, toutes compétitions confondues, il affiche des statistiques affolantes qui justifient les 55 millions d'euros déboursés par United fin janvier pour l'arracher au Sporting.



Contre Basaksehir, il a lancé son équipe dès la 7e minute en marquant d'une demi-volée puissante sur un corner repoussé par la défense turque (1-0, 7e).



Il a doublé la mise en profitant d'une faute de main du gardien de but Mert Günok sur un centre anodin (2-0, 19e).



Il aurait même pu signer un triplé dans les 45 premières minutes, lorsque United a bénéficié d'un pénalty pour une charge dans le dos de Marcus Rashford.



Mais le Portugais, habituellement préposé à ces oeuvres, a laissé l'attaquant anglais le transformer pour son 5e but dans cette phase de poule (3-0, 35e).



Avec un match plié à la pause, dans un calendrier surchargé, Ole Gunnar Solskjaer a profité des 5 changements possibles - il n'y en a que trois en Premier League - pour reposer certains cadres et relancer d'autres joueurs.



Cela a permis aux Turcs, très faibles pendant 45 minutes, de s'enhardir un peu et de réduire le score sur un coup-franc de Deniz Türüç que David De Gea n'a repoussé que derrière sa ligne, selon la Goal Line Technology (3-1, 75e).



Un but dans le temps additionnel de Daniel James, en manque de confiance, a redonné une ampleur plus conforme à ce succès important (4-1, 90+2).



Au-delà de la qualification, c'est aussi la première place du groupe qui sera en jeu mercredi prochain avec la réception du Paris SG qui retrouvera peut-être en face de lui Edinson Cavani, titulaire pour la première fois cette saison contre Basaksehir, sans être très convainquant, cependant.