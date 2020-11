Ligue des Champions - Pour Philippe Clement, la défaite du Club de Bruges est logique

(Belga) Philippe Clement a estimé que la victoire du Borussia Dortmund contre son Club de Bruges (3-0) mardi soir lors de la 4e journée du groupe F de la Ligue des Champions était logique.

"Après le tirage, j'avais dit que Dortmund était le grand favori du groupe et que cette équipe était bien plus forte que la nôtre", a déclaré le technicien brugeois en conférence de presse d'après match. "Si vous voulez forcer un résultat contre un tel adversaire, il faut soit espérer un miracle soit savoir saisir chaque petite opportunité. Cela n'a pas été le cas ce soir (mardi, ndlr), le résultat est donc logique." L'entraîneur a aussi estimé que le deuxième goal, tombé juste avant la mi-temps, avait très largement compliqué les choses. "Nous avons bien commencé le match. Prendre ce premier goal dans la première demi-heure était encore 'ok'. Nous avons continué à avoir des moments en notre faveur et des opportunités en première période, notamment avec le tir de Ruud Vormer juste à côté. Mais ce coup franc, magnifiquement bien tiré, nous a ensuite contraint à courir derrière les événements." Au classement, le Borussia Dortmund et la Lazio, qui a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 3-1 dans le même temps, ont fait un grand pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de finale avec respectivement 9 et 8 points. Le Club de Bruges est troisième avec 4 points et tentera de valider son ticket pour l'Europa League mercredi prochain contre le Zénith Saint-Pétersbourg, dernier avec une seule unité au compteur. (Belga)