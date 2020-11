Avant le choc à l'Inter Milan, Zinédine Zidane se montre agacé par le calendrier: "Le spectacle n'est pas le même"

Zinédine Zidane s'attend à "souffrir", mais veut ramener les trois points de son déplacement à l'Inter mercredi (21h00) pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions. Un duel qui s'inscrit dans un calendrier intense qui ne plaît pas à l'entraîneur du Real Madrid.

"Nous sommes bien. Nous sommes prêts, nous connaissons l'importance du match", a confié le Français lors du traditionnel point presse à la veille de la rencontre. "Nous venons toujours pour gagner. Il ne faut pas penser au nul ou à la défaite. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Le plus important est de tout donner sur le terrain. Ce n'est pas un match à risque. C'est une rencontre importante pour nous, une opportunité de faire un bon match".

Zinédine Zidane a rappelé s'être joint à plusieurs voix qui estiment que le calendrier est trop intense. "J'insiste sur ce que je disais l'autre jour. C'est clair qu'il y a beaucoup de matches et encore plus vu notre début de saison, presque sans aucune préparation", s'est plaint 'Zizou'. "Nous avons parlé de cela de nombreuses fois et ce ne sont pas des excuses. Vous êtes ici pour en parler, mais il y a un moment où vous pouvez aussi vous dire qu'il y a beaucoup de matches, beaucoup de blessés, et que le spectacle n'est pas le même."

Cet affrontement entre l'Inter Milan de Romelu Lukaku et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard reste important. Aucune des deux équipes n'a pas vraiment droit à l'erreur, étant à la traine dans le groupe B. L'Inter (2 points) est dernière, le Real (4 points) troisième, à égalité avec le Shakthar Donetsk. Le Borussia Mönchengladbach (5 points) est en tête, avant de recevoir le Shakthar.

