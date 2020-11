JO-2024: quatre sites en moins, la carte pratiquement définitive

Le handball à Lille, la gymnastique et le basket à Paris-Bercy, quatre sites en moins: la nouvelle carte des sites olympiques a été finalisée mercredi par les organisateurs des JO-2024 de Paris, a annoncé mercredi Tony Estanguet, le président du comité d'organisation.

Il reste encore un peu plus de trois semaines avant que cette nouvelle carte des sites, finalisée à l'issue d'un bureau exécutif mercredi, ne soit définitivement validée lors du conseil d'administration de Paris-2024 le 17 décembre.

Mais même si les discussions "continuent" avec certaines fédérations internationales, comme l'a confié Tony Estanguet, il y a peu de chances que cette nouvelle version évolue d'ici là.

Les grandes lignes de cette nouvelle mouture avaient déjà été annoncées fin septembre avec notamment le départ de la natation et du volley-ball de la Seine-Saint-Denis, pour atterrir respectivement à La Défense Arena et au Parc des expositions de la Porte de Versailles. Ces deux suppressions de sites temporaires s'accompagnent de celle du stade Jean Bouin qui finalement n'accueillera aucune épreuve, et de celle d'un stade devant accueillir le football.

"Il y a donc quatre sites en moins. On a un projet renforcé, avec le même nombre de sports avec moins de sites", a confirmé Tony Estanguet.

Principal changement: le transfert du handball, prévu initialement au Parc des expositions et qui ira finalement à Lille au stade Pierre Mauroy. La gymnastique et le basket ont été aussi scindés en deux. La salle de Bercy accueillera, elle, les phases finales du basket, ainsi que la gymnastique artistique et le trampoline. Les épreuves de la gymnastique rythmique se dérouleront, elles, à l'Arena Porte de la Chapelle.

"On est en pleine forme, ce projet s'affûte", a assuré Tony Estanguet, "on a pour objectif de gagner en sobriété et de maintenir l'ambition".

Deux épreuves des Jeux paralympiques (28 août-8 septembre 2024) ont également été attribuées à la Seine-Saint-Denis, le marathon et le cyclisme sur piste.