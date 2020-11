Mort de Maradona: "Diego est éternel", salue Lionel Messi

"Diego est éternel", a salué la superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi mercredi après le décès de son compatriote et légende du football Diego Maradona, en postant sur Instagram deux photos de lui avec Maradona.



"Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP", a réagi le sextuple Ballon d'Or Messi.



