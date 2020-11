 Inter Milan-Real Madrid (0-2): Rodrygo assomme les Milanais (vidéos)

L'Inter Milan et le Real Madrid pensaient se disputer la tête de leur groupe en Ligue des champions mais les voilà face à face pour éviter de se retrouver à la dernière place, promise au vaincu mercredi soir à San Siro. Une rencontre à suivre en direct sur Club RTL et RTL Play.

LES FAITS MARQUANTS

67e: assommés depuis le 2e but, Romelu Lukaku et ses coéquipiers ne semblent plus capables de bousculer à nouveau leur opposant.

59e, BUT POUR LE REAL MADRID (0-2): bien servi par Vazquez au second poteau, Rodrygo n'a pas manqué l'occasion de doubler la mise.

55e: Les Milanais se rebiffent. Depuis quelques minutes, ils se montrent de plus en plus dangereux en zone offensive.

48e: la physionomie n'a pas changé depuis le retour des vestiaires. Madrid domine, l'Inter a décidé d'attendre le bon moment pour tenter de surprendre son adversaire en jouant le contre.

MI-TEMPS

40: disciplinés, les hommes de Zidane ne se laissent pas endormir dans cette rencontre. La domination est nette et on ne voit pas comment l'Inter pourrait (pour le moment) inquiéter Thibaut Courtois. Le gardien belge passe une soirée tranquille.

32e, CARTON ROUGE POUR L'INTER: gros coup dur pour les Milanais. Arturo Vidal a reçu coup sur coup deux cartons jaunes pour rouspétance auprès de l'arbitre. Le Chilien estimait qu'il méritait un penalty quelques secondes plus tôt.

28: l'équipe italienne ne trouve pas les ouvertures pour approcher la surface adverse. Toujours pas d'occasion franche de but pour les hommes de Conte.

20e: depuis l'ouverture du score, les Interistes tentent timidement de réagir, mais leur adversaire, souverain, contrôle les débats sans trop de difficulté.

12e: énorme occasion pour le Real! En dehors de la surface, Nacho a tenté une frappe lointaine et croisée qui a terminé sa course sur le poteau d'Handanovic.

7e, BUT POUR LE REAL MADRID (0-1): Eden Hazard a converti un penalty obtenu suite à une faute de Barella sur Nacho.

3e: les Madrilènes essayent de garder le ballon malgré le pressing haut de l'Inter Milan.

1e: les joueurs du Real Madrid ont donné le coup d'envoi de la rencontre. Les deux équipes ont observé une minute de silence en hommage à Diego Maradona avant le match.















AVANT-MATCH: CE QU'IL FAUT SAVOIR

Zinédine Zidane et Antonio Conte ont beau être habitués à la pression, les ex-coéquipiers de la Juventus jouent gros, même si aucun des deux clubs monuments (13 C1 pour le Real, 3 pour l'Inter) ne sera éliminé en cas de défaite mercredi soir.

L'Inter Milan, seule équipe du groupe B sans victoire à l'issue des matches aller, est la plus mal en point: un nouveau revers, après celui de l'aller à Madrid (3-2), la rapprocherait sérieusement d'une troisième élimination consécutive en phase de poules.

Outre la mauvaise nouvelle financière en cette année économiquement précaire en raison de la pandémie de coronavirus (l'Inter devrait annoncer des pertes de l'ordre de 100 millions d'euros pour 2019-2020), ce serait un sacré accroc aux ambitions d'Antonio Conte, arrivé en 2019 pour ramener les Nerazzurri au sommet.

"Pour nous, c’est une finale, il faut un résultat après la défaite de l’aller contre le Real et les deux nuls précédents. On n’a plus beaucoup de solutions pour s’en sortir", a reconnu mardi Antonio Conte.

Lukaku en mode leader

Conte le sait: l'Inter, qui n'a plus disputé un huitième de finale de C1 depuis 2012, aura du mal à se consoler de nouveau avec la "petite" Ligue Europa (finale perdue la saison dernière). Ce serait trop peu au vu des efforts consentis pour densifier l'effectif avec notamment les arrivées d'Achraf Hakimi (40 millions d'euros de transfert) et Arturo Vidal (6 millions de salaire par saison), alors que le Danois Christian Eriksen, arrivé en janvier, semble déjà sur le départ.

"Nous ne sommes pas encore une grande équipe", a reconnu dimanche l'attaquant Romelu Lukaku, sauveur une nouvelle fois des Milanais dans un match compliqué contre le Torino (victoire 4-2 après avoir été menés 0-2). Le Belge, dont l'absence avait pesé à l'aller à Madrid, s'impose plus que jamais comme le leader d'une équipe toujours en quête d'un premier match référence.

Au Real non plus, malgré la victoire de l'aller, la sérénité n'est pas franchement de mise en ce début de saison après les faux-départs des premiers matches de C1 (défaite à domicile face au Shakhtar, nul arraché in extremis à Mönchengladbach).

Benzema forfait

Une élimination de la C1 dès la phase de poules aurait des allures de séisme: le club a toujours réussi à se qualifier en 24 participations consécutives depuis 1997. De quoi faire vaciller la statue de Zinédine Zidane lui-même, en dépit de la moisson de titres obtenue par le Français sur le banc (triplé 2016-2017-2018 en Ligue des champions, deux Ligas…).

Même s'il affirme ne pas se pencher sur les conséquences d'un résultat en Lombardie, une défaite serait à coup sûr synonyme de jours de tourmente pour son Real, également bousculé en Liga. Les Madrilènes ne sont que quatrièmes (avec deux nuls et deux défaites en 9 matches), après les nouveaux points abandonnés samedi à Villarreal (1-1).

A Milan, le Real devra composer sans deux des trois buteurs du match aller: le capitaine Sergio Ramos (blessé à une cuisse et absent encore quelques jours), mais surtout Karim Benzema, toujours gêné par sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite et non retenu dans le groupe. Sans parler des indisponibilités de Luka Jovic, Eder Militao (Covid-19) et Fede Valverde (blessé).

Sans Ramos, le Real Madrid a perdu sept de ses huit derniers matches en C1: "On connaît l'importance de Sergio, mais les statistiques sont faites pour être démenties. C'est une finale, on connaît le classement, mais on est prêt à souffrir pour ces trois points", a souligné Zinédine Zidane.

Pour Conte, toutefois, "le Real a un effectif très complet, parler des absences ça fait un peu sourire".

LA COMPOSITION DES ÉQUIPES

INTER MILAN: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young, Lukaku, Lautaro Martínez

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Vazquez, Hazard, Mariano

