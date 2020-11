Cristiano Ronaldo dit adieu à "un génie éternel"

(Belga) Cristiano Ronaldo a réagi mercredi à la mort de Diego Maradona en rendant hommage à "un génie éternel" et en partageant sur les réseaux sociaux une photo en noir et blanc où on le voit aux côtés de l'ancien footballeur argentin.

"Aujourd'hui je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalable. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, crack. Tu ne seras jamais oublié", a écrit le quintuple Ballon d'or portugais. (Belga)