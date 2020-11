David Goffin dévoile le nom de son nouveau coach

Germain Gigounon est le nouveau coach de David Goffin. Le numéro un belge l'a annoncé mercredi soir via son compte Instagram.



"Je suis très heureux d'annoncer que Germain Gigounon rejoint mon équipe en tant que nouveau coach", déclare David Goffin. "Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et nous avons toujours partagé la même passion du tennis. Je suis très excité de commencer la nouvelle saison avec lui".

Germain Gigounon, 31 ans, remplace Thomas Johansson, qui a été l'entraîneur de David Goffin pendant deux ans. Le Liégeois avait annoncé le 5 novembre la fin de sa collaboration avec le Suédois. Thomas Johansson était devenu l'entraîneur de Goffin en février 2018. Johansson, vainqueur de l'Open d'Australie en 2002, et Goffin, avaient déjà travaillé ensemble pendant un an, en 2016. Johansson faisait alors partie de l'encadrement du Liégeois, qui était entraîné par Thierry Van Cleemput. Ce dernier est resté le coach de Goffin jusqu'en janvier 2019 et une élimination au 3e tour de l'Open d'Australie. Après la suspension du circuit ATP en raison de la pandémie de coronavirus, David Goffin a connu une fin de saison compliquée, lui qui n'a plus remporté le moindre match depuis son huitième de finale perdu contre Denis Shapovalov à l'US Open début septembre. Germain Gigounon était l'entraîneur d'Ysaline Bonaventure jusqu'à début novembre. La Stavelotaine avait indiqué qu'elle n'avait pas souhaité la fin de sa collaboration avec le Binchois.