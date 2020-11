Ligue des champions: Manchester City, sans De Bruyne, se qualifie pour les huitièmes de finale

Manchester City, sans Kevin De Bruyne, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en battant l'Olympiacos mercredi (0-1). Le but de Phil Foden a permis aux Citizens de compter le maximum de points (12). Le club du Pirée (3 points) est 3e. En soirée, Porto (6 points, 2e) se déplace à Marseille, qui n'a pas encore pris le moindre point.

City a outrageusement dominé la première période. Mais s'ils ont passé tout leur temps dans le camp de l'Olympiacos, les Citizens ne se sont pas créé énormément d'occasions. Ils ont toutefois trouvé la faille par Foden, dont c'est le premier but en Ligue des Champions cette saison (36e, 0-1). Après le repos, City a continué de faire le siège du but de José Sa mais n'a toujours pas été dangereux pour le gardien portugais.

Dans le groupe de B, celui de l'Inter Milan et du Real Madrid, Mönchengladbach a écarté le Skhatkar Donetsk (3-0). Le Borussia a ouvert la marque Lars Stindl, qui a transformé le penalty accordé pour une faute de Serhii Kryvtsov sur Marcus Thuram (17e, 1-0). C'est de nouveau sur phase arrêtée que Nico Elvedi a doublé l'écart en reprenant de la tête un coup de coin botté par Stindl (34e, 2-0). La domination allemande était nette et Breel Embolo a battu Andrij Pyatov d'une bicyclette aux six mètres (45e+1, 3-0). Comme Mönchengladbach a géré son avance, la seconde période a été plus équilibrée. Oscar Wendt a quand même ajouté un but sur coup franc (77e, 4-0). Le Borussia prend la tête avec 8 points devant le Shakhtar et le Real Madrid (4 points). L'Inter est 4e (2 points).