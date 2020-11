Décès de Diego Maradona - "Diego mérite notre gratitude éternelle"

(Belga) Le président de la Fifa Gianni Infantino a salué mercredi soir l'"unique", "immense" joueur qu'était Diego Maradona, estimant que la légende argentine méritait la "gratitude éternelle" des amoureux du football.

"Ce que Diego a fait pour le football, pour nous faire tous tomber amoureux de ce sport merveilleux, est unique. C'est, tout comme lui, simplement immense", a déclaré le patron du football mondial dans un communiqué. "Diego mérite notre gratitude éternelle pour ça, pour nous avoir tous stupéfaits avec son talent incroyable", a poursuivi le dirigeant italo-suisse. "Aujourd'hui est un jour incroyablement triste. Notre Diego nous a quittés. Nos coeurs - ceux de tous ceux qui l'aimaient pour ce qu'il était et représentait - ont cessé un instant de battre. Notre silence, nos larmes, notre douleur est la seule chose que nous ressentons en ce moment". Décédé mercredi d'une crise cardiaque à 60 ans, l'attaquant argentin entretenait de longue date des relations froides avec la Fifa et ses dirigeants, qu'il avait qualifiés un jour de "voleurs" et d'"ignorants". Si l'arrivée de Gianni Infantino avait semblé un temps augurer d'un réchauffement, après le règne de Sepp Blatter achevé en 2015 dans les scandales, Maradona avait raconté lui avoir écrit dans une lettre que "rien (n'avait) changé" au sein de l'instance. "Il y a un manque de respect total. Maintenant je vais commencer à dire ce que je pense de la +nouvelle+ Fifa", fulminait la légende de l'Albiceleste.