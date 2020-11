Ligue des champions: Yannick Carrasco et l'Atlético Madrid s'embourbent contre le Lokomotiv Moscou

Quatre jours après un probant succès contre Barcelone en Liga (1-0), l'Atlético Madrid n'a pas réussi à renouveler cette performance et s'est embourbé sur son terrain contre le Lokomotiv Moscou mercredi en Ligue des champions (0-0), compliquant sa qualification pour les 8es de finale.



Souverain en Liga, pas serein en Europe: seule équipe invaincue en championnat d'Espagne (6 victoires et 2 nuls en 8 matches), l'Atlético Madrid ne parvient pas à transposer ces bonnes prestations en Europe. Il n'a décroché qu'un petit succès en quatre matches.



Dominateurs mais incapables de trouver des failles dans l'hermétique défense du Lokomotiv, les hommes de Diego Simeone n'ont pas réussi à transformer leurs rares occasions. Comme ce but du capitaine Koke (68e), à la reprise d'une frappe de Yannick Carrasco relâchée par le gardien de Moscou Guilherme, annulé avec l'aide du VAR pour une position de hors-jeu.



En l'absence des tauliers offensifs Luis Suarez (testé positif au Covid-19 avec la sélection uruguayenne) et Diego Costa (qui souffre d'une phlébite à la jambe droite tout juste après être revenu d'une blessure musculaire à la cuisse gauche), la pépite portugaise Joao Felix n'a pas brillé, un peu comme samedi face au Barça.



Dans son sillage, c'est tout l'Atlético qui a semblé brouillon, emprunté. Il n'a plus vraiment le droit à l'erreur face au Bayern Munich (1er décembre) et à Salzbourg (9 décembre) s'il veut obtenir son billet pour les 8es de finale.



Et rien n'est perdu pour le Lokomotiv Moscou, qui peut encore espérer se qualifier.

