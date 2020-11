Championnat de Belgique des rallyes - Un calendrier à neuf rallyes, avec six résultats retenus, pour 2021

(Belga) Le championnat de Belgique des rallyes se composera de neuf épreuves en 2021, et les six meilleurs résultats seront retenus, ont annoncé mercredi les promoteurs du championnat.

Pour rappel, aucun champion n'a été désigné en 2020, un nombre insuffisant d'épreuves ayant été disputées pour attribuer un titre. Le championnat aurait dû se terminer le 13 décembre à Spa mais le rallye de Spa a fini par être annulé, tout comme avant lui le rallye d'Ypres, le rallye du Condroz, le Circuit des Flandres et l'East Belgian Rally, en raison de la crise sanitaire. "Le coronavirus a eu un énorme impact sur le rallye dans notre pays. Il est illusoire de croire que le virus sera entièrement rayé de la carte au terme de cette année calendaire", indiquent les promoteurs du championnat. "En 2021 aussi, nous devrons tenir compte de mesures plus ou moins strictes pour lutter contre la diffusion du virus. Des rallyes sans public, avec un nombre limité de spectateurs ou une liberté totale au niveau de l'affluence, cela dépendra des chiffres de la crise sanitaire dans notre pays". Le RACB Sport se concertera la semaine prochaine avec les ministres des Sports. "Cette concertation permettra de définir le protocole selon lequel les épreuves pourront être organisées et à quelles conditions il faudra répondre (identiques à 2020, plus strictes ou moins strictes). Cette concertation permettra aussi de savoir ce qui est possible, et à partir de quand. En fonction des résultats de cette concertation, un calendrier définitif pourra être établi. En effet, pour de nombreux organisateurs, mettre sur pied un rallye sans public est quasiment impossible", ajoutent les promoteurs du championnat, qui étudient en outre la possibilité d'introduire plusieurs nouveautés, comme une Power Stage ou l'attribution de points de bonus pour les meilleurs temps. (Belga)