C1: le Bayern bat Salzbourg et se qualifie pour les 8e de finale

Le Bayern Munich, réduit à dix en fin de match, s'est qualifié mercredi pour les 8es de finale de la Ligue de champions en battant Salzbourg (3-1), grâce notamment à un but et une passe décisive de Kingsley Coman et à un match énorme de son gardien Manuel Neuer

Cette victoire porte à 15 victoires consécutives le record du tenant du titre dans la compétition-reine. De quoi voir venir avec sérénité la phase à élimination directe de 2021.

"La qualification était notre grand objectif ce soir. Je suis satisfait de notre efficacité", a commenté l'entraîneur bavarois Hansi Flick. "Notre première période n'était pas bonne, nous avons eu trop de pertes de balles, c'était brouillon. En deuxième période c'était mieux, et même après l'exclusion de Marc Roca nous n'avons pas eu de problème".

Après une première période très poussive, le duo Müller/Lewandowski a débloqué le compteur. Remarquablement servi en retrait par le Polonais, l'Allemand a tiré au but de 20 mètres: le gardien du RB, Cican Stankovic, n'a pu que repousser, et Lewandowski bien placé a marqué son 71e but en Ligue des champions (1-0, 43e).

Il rejoint ainsi le légendaire Raul à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps en C1. Mais encore loin derrière Cristiano Ronaldo (131) et Lionel Messi (118).

Le deuxième but a été l’œuvre de Coman. Sur sa première action dangereuse, il a vu son tir de 18 mètres détourné dans les filets par le défenseur Max Wöber (2-0, 52e). Libéré par ce but, l'international français a adressé peu après un centre parfait sur la tête de Sané pour le 3-0 (68e).

Réduit à dix par l'exclusion de Marc Roca pour un deuxième avertissement (66e), le Bayern a finalement encaissé un but par Mërgim Berisha (3-1, 73e).

Trois minutes plus tôt, Neuer avait encore effectué une double parade venue d'une autre planète, assortie d'une manchette réflexe alors qu'il tombait en arrière, point d'orgue d'une soirée où il a une fois de plus été phénoménal.

"Manu est un gardien de classe mondiale, il est dans la forme de sa vie", a lâché Flick après le match, "il transmet beaucoup de calme, de sécurité, avec lui le but devient plus petit pour les attaquants".

- Deux nouveaux au Bayern -

Sur le plan du jeu, les Bavarois, soumis aux cadences infernales de cet automne, ont été très loin de leurs meilleures performances, surtout dans les 45 premières minutes.

Et si Dominik Szoboszlai n'avait pas tiré au dessus du but lorsqu'il s'est présenté absolument seul devant Neuer (35e), la très jeune équipe de Salzbourg aurait pu ouvrir le score sans que personne ne crie au scandale.

A la décharge des Munichois, Flick avait dû composer avec plusieurs blessures: Kimmich, l'homme-clé du milieu de terrain, ne reviendra pas avant janvier (genou); Hernandez, pas complètement remis d'une mauvaise chute sur le dos samedi en championnat, n'est entré en jeu qu'en seconde période, tout comme Javi Martinez.

Deux joueurs ont même fait leurs premiers pas en Ligue des champions: le tout jeune Américain Chris Richards, comme arrière gauche, et le milieu défensif espagnol Marc Roca, champion d'Europe espoir arrivé de l'Espanyol Barcelone cet été.

Chargé d'occuper le poste laissé vacant par Kimmich, une lourde tâche, Roca n'avait joué qu'une seule minute en Bundesliga cette saison. Il a plutôt bien négocié son entrée dans l'équipe, avant de gâcher sa soirée en étant exclu à la 66e minute pour un deuxième avertissement.