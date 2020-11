Zidane réagit à la mort de Maradona (vidéo)

"C'est une perte énorme pour le monde en général, et pour le monde du football. J'ai gravé dans ma tête son Mondial-1986". Voilà la réaction du Français Zinedine Zidane, champion du monde 1998. Le deuil et la tristesse ont gagné le monde après la mort de l'Argentin Diego Maradona, légende du football disparue mercredi à 60 ans, laissant les passionnés de ballon rond orphelins de l'un des joueurs les plus charismatiques et controversés de l'histoire.