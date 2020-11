Mort de Maradona: "Je voudrais que la Fifa laisse tomber le N.10, pour toutes les équipes"

"Je voudrais que la Fifa laisse tomber le N.10, pour toutes les équipes, ce serait le plus bel hommage pour le meilleur joueur de toute l'histoire." C’est la réaction d’André Villas-Boas, l’entraineur de Marseille. Le deuil et la tristesse ont gagné le monde après la mort de l'Argentin Diego Maradona, légende du football disparue mercredi à 60 ans, laissant les passionnés de ballon rond orphelins de l'un des joueurs les plus charismatiques et controversés de l'histoire.