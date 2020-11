Mort de Maradona: l'hommage de la presse internationale à la légende du football (photos)

Le deuil et la tristesse ont gagné le monde après la mort de l'Argentin Diego Maradona, légende du football disparue mercredi à 60 ans, laissant les passionnés de ballon rond orphelins de l'un des joueurs les plus charismatiques et controversés de l'histoire.

Au lendemain de sa disparition, la presse du monde entier a tenu à lui rendre hommage. De l'Argentine à l'Italie, en passant par la France, l'Espagne et l'Angleterre, voici une compilation des plus belles Unes de ce jeudi 26 novembre 2020: