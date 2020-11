Euroligue: avant la réception de Barcelone, TJ Parker face aux doutes

Pour sa première vraie expérience comme entraîneur principal, TJ Parker connaît des débuts plus que mitigés à la tête de Villeurbanne, avec six défaites en sept rencontres d'Euroligue, sous la pression et face aux doutes avant la réception du FC Barcelone vendredi (20h45).

A 36 ans, TJ Parker, frère du président et actionnaire majoritaire de l'Asvel Tony Parker, a pris les rênes de l'équipe en juin dernier, alors qu'il était jusque-là entraîneur adjoint, prenant la place du Monténégrin Zvezdan Mitrovic remercié par le club au printemps.

Un pari très risqué pour le plus gros budget du Championnat de France (11,9 M EUR) et qui vise une licence permanente en Euroligue, alors que TJ Parker n'a eu qu'une très faible expérience comme entraîneur principal (un intérim de quelques mois début 2018 après le renvoi de JD Jackson de Villeurbanne).

Au-delà du strict bilan mathématique de l'Asvel en Euroligue (une seule victoire contre six défaites), c'est surtout la gestion des fins de rencontres accrochées, sur le plan national ou européen, qui pose problème, dans des moments où le coaching est particulièrement important.

Pour son premier match de la saison européenne, l'Asvel s'est inclinée de deux points à Valence (65-63), avec une grosse prise de risque sur la dernière possession. De même en championnat contre Bourg-en-Bresse, et une défaite en prolongations (104-102).

- Les joueurs aussi pointés du doigt -

La semaine passée, l'Asvel avait le match en main avec treize points d'avance à huit minutes de la fin, mais s'est écroulée. Cela fait désordre, contre une équipe de l'Alba Berlin loin d'être inaccessible.MM

En début de semaine, TJ a bénéficié du soutien de son frère Tony. Dans un entretien accordé à L’Équipe, la légende du basket français a pris la défense de son entraîneur et assuré que TJ n'était "pas du tout menacé".

"A un moment, les coaches peuvent faire ce qu'ils veulent mais quand tu défends comme sur les deux dernières actions, ce n'est pas professionnel", a pesté Parker, soulignant le rôle des joueurs dans la situation de l'équipe, malgré un recrutement estival loué et prometteur (Moustapha Fall, Norris Cole, Paul Lacombe).

Depuis le début de la saison d'Euroligue, l'Asvel affiche des statistiques faibles avec à peine un peu plus de 50% de réussite au tir à deux points, moins d'une tentative sur trois à trois points trouvant le panier. Elle rate aussi trois lancers francs sur dix, un pourcentage difficilement acceptable.

Comme un symbole, les Américains David Lighty et Norris Cole tournent autour de 15% au tir primé et sous les 50% à deux points, en-dessous de leurs moyennes habituelles.

- "Six mois" -

Le club a été fortement touché par la pandémie de Covid-19, avec un effectif quasiment intégralement infecté en octobre. L'équipe a été à l'arrêt de longues semaines, ce qui n'a pas facilité la tâche de TJ Parker et de son adjoint, l'expérimenté Freddy Fauthoux, arrivé de Boulogne-Levallois à l'été, pour trouver des automatismes entre des joueurs en rodage en début de saison.

Le match de vendredi contre le Barça, leader de l'Euroligue grâce à ses huit victoires en neuf matches, sera un premier test, très compliqué, de la capacité de TJ Parker à remobiliser ses troupes. Le mois de décembre s'annonce extrêmement important, avec six matches à disputer, pour inverser la tendance.

Le championnat de France, qui tourne au ralenti depuis la fin octobre et la nouvelle phase de confinement, sera également important, alors qu'après cinq matches joués l'Asvel n'a que trois victoires pour deux défaites et que le titre national est l'objectif sportif affiché en début de saison.

Seuls des résultats positifs diront si TJ Parker, le "frère de", a les épaules assez larges pour le costume de N.1 sans quoi Tony Parker devra cette fois se poser en décideur sans état d'âme et non plus en bouclier.

"Il a sa chance pendant six mois et après nous verrons le bilan sur les performances du club", avait-il prévenu lors de sa nomination.