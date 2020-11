La Gantoise - Etoile rouge de Belgrade (0-2): les Buffalos prennent un coup de massue sur la tête

Dernier de son groupe avec 0 sur 9, La Gantoise n'aura plus le droit à l'erreur jeudi soir lors de la 4e journée de la phase de poules de l'Europa League. Les Buffalos reçoivent les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade dans le groupe L. Dans le même temps, l'Antwerp, 2e du groupe J avec 6 points, voudra lui prendre sa revanche face à LASK après sa défaite 0-1 il y a trois semaines face aux Autrichiens.

LES MEILLEURS MOMENTS:

MI-TEMPS

43e: sur un centre de Nurio, Bukari passe devant toute la défense serbe mais sa tête est repoussée magnifiquement par le portier de l'Etoile Rouge. Quelle occasion!

41e: le centre de Kums est renvoyé des poings par Borjan sur Mohammadi qui frappe en un temps mais ça passe complètement à côté des cages du gardien canadien.

31e: Dorsch tente de glisser le ballon aux abords du grand rectangle à Bezus mais celui-ci est retenu par un défenseur... Pas de VAR et donc pas de potentiel penalty pour les Buffalos!

25e: les Buffalos mettent le pied sur le ballon. Dorsch est servi sur le côté droite du grand rectangle, il tente sa chance en envoyant une frappe sèche au premier poteau mais c'est sur le portier adverse.

16e: trouvé en retrait à l'entrée du rectangle, Bukari tente sa chance au premier poteau mais sa tentative est trop puissante.

1e: BUT POUR L'ETOILE ROUGE! Après une première attaque de Ben Nabouhane sur le flanc gauche, Belgrade obtient un coup de coin. Joué à deux, l'Etoile Rouge décale Petrovic dans le sur le côté gauche. A quelques mètres du coin du grand rectangle, celui-ci décoche une soudaine frappe du droit qui trompe Bolat. Incroyable!

1e: coup d'envoi de ce match!

Voici la composition de La Gantoise: Bolat, Hanche-Olsen, Ngadeu, Fortuna, Mohammadi, Botaka, Owusu, Dorsch, Kums (cap.), Bezus, Bukari.

L'AVANT-MATCH:

Derniers du groupe L avec un compteur bloqué à 0 point, La Gantoise est dans l'obligation de s'imposer face à l'Etoile Rouge de Belgrade afin d'éviter une élimination prématurée.

Pour ce match couperet, Wim De Decker, l'entraîneur gantois, sera probablement privé de Tim Kleindienst, Roman Yaremchuk, Sulayman Marreh, Igor Plastun et Davy Roef. Les cinq joueurs ne se sont pas entraînés mercredi à cause d'une possible contamination au coronavirus. "La chance est grande que tous les absents d'aujourd'hui à l'entraînement soient testés positifs", a précisé M. De Decker mercredi en conférence de presse.

Dans le même temps, l'Antwerp se déplace chez les Autrichiens du LASK et tentera de prendre sa revanche après son revers 0-1 au match aller. Avec 6 points au compteur, tout comme LASK et Tottenham, les Anversois, qui restent sur quatre matches consécutifs sans victoire, sont toujours en course pour une qualification pour les seizièmes de finale et un succès jeudi soir les en rapprocherait.

Plus tard (21h00), ce sera au tour du Standard, dernier du groupe D, d'affronter les Polonais de Lech Poznan.