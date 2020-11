LASK - Antwerp (0-1): Refaelov ouvre méritoirement le score pour les Anversois!

LES MEILLEURS MOMENTS:

63e: carton jaune pour Goiginger.

52e: BUT POUR L'ANTWERP! Lior Refaelov ouvre méritoirement le score pour les Anversois!

50e: carton rouge pour Trauner.

MI-TEMPS

42e: grosse occasion pour la LASK avec une frappe aux seize mètres relâchée par Butez puis dégagée par Miyoshi.

33e: Refaelov dépose un corner sur la tête de De Laet mais ça passe juste à côté des buts autrichiens.

28e: carton jaune pour Hongla.

23e: Jean Butez offre le ballon sur un dégagement à Ranftl à l'entrée de la surface mais l'attaquant de LASK manque sa reprise. Quelle erreur du gardien français!

14e: Refaelov remonte le ballon et sert Gerkens d'une passe magnifique dans le dos de la défense. Malheureusement l'attaque anversois bute sur Schlager.

12e: corner pour Autrichiens tiré au second poteau, le ballon arrive sur Ranftl qui reprend de volée mais le ballon passe à côté.

3e: l'Antwerp obtient un corner qui est joué à deux sur le côté gauche. Juklerod déclenche un centre-tir qui touche la barre puis rebondit sur le genou d'un défenseur avant d'être finalement sorti par le gardien. Quelle occasion!

1e: coup d'envoi de ce match!

Voici la composition de l'Antwerp: Butez, De Laet, Seck, Juklerod, Refaelov, Gerkens, Hongla, Miyoshi, Batubinsika, Benavente, Haroun (cap.).

L'AVANT-MATCH:

Dernier de son groupe avec 0 sur 9, La Gantoise n'aura plus le droit à l'erreur jeudi soir lors de la 4e journée de la phase de poules de l'Europa League. Les Buffalos reçoivent les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade dans le groupe L. Dans le même temps, l'Antwerp, 2e du groupe J avec 6 points, voudra lui prendre sa revanche face à LASK après sa défaite 0-1 il y a trois semaines face aux Autrichiens.

Derniers du groupe L avec un compteur bloqué à 0 point, La Gantoise est dans l'obligation de s'imposer face à l'Etoile Rouge de Belgrade afin d'éviter une élimination prématurée.

Pour ce match couperet, Wim De Decker, l'entraîneur gantois, sera probablement privé de Tim Kleindienst, Roman Yaremchuk, Sulayman Marreh, Igor Plastun et Davy Roef. Les cinq joueurs ne se sont pas entraînés mercredi à cause d'une possible contamination au coronavirus. "La chance est grande que tous les absents d'aujourd'hui à l'entraînement soient testés positifs", a précisé M. De Decker mercredi en conférence de presse.

Dans le même temps, l'Antwerp se déplace chez les Autrichiens du LASK et tentera de prendre sa revanche après son revers 0-1 au match aller. Avec 6 points au compteur, tout comme LASK et Tottenham, les Anversois, qui restent sur quatre matches consécutifs sans victoire, sont toujours en course pour une qualification pour les seizièmes de finale et un succès jeudi soir les en rapprocherait.

Plus tars (21h00), ce sera au tour du Standard, dernier du groupe D, d'affronter les Polonais de Lech Poznan.