Jupiler Pro League: premier Clasico Anderlecht/Standard pour Vincent Kompany et Philippe Montanier dimanche

Le Clasico entre les Mauves et les Rouches, c'est pour dimanche. Anderlecht reçoit en effet le Standard (18h15) pour le compte de la 14e journée du championnat de Belgique de football.

"Je ne me cache pas, je vis pour ces matchs-là. Et c'est aussi pour ça que je suis devenu entraîneur", a confié Vincent Kompany en conférence de presse d'avant-match vendredi. "Chaque Clasico est un match qui compte de lui-même. Chaque Clasico a sa propre histoire aussi. Tu peux avoir dix points de retard au classement, si tu gagnes ce match, tout le monde est content".

Le Sporting, privé de Percy Tau (blessure musculaire) et sans doute d'Hendrik Van Crombrugge, n'est que 7e (21 pts) à deux points des Liégeois qui ne filent pas forcément du meilleur coton.

Une réaction est attendue dans les deux camps alors que le Standard a joué jeudi contre Lech Poznan (2-1) en Europa League. "Je sais l'importance qu'a ce match pour les joueurs, pour les supporters, pour tout le club. En France, on connaît un peu la rivalité qu'il y a entre le Standard et Anderlecht, on sait que cela existe depuis longtemps", a indiqué l'entraîneur des Rouches Philippe Montanier également en conférence de presse. "En tant que joueur et entraîneur, j'ai connu pas mal de derbys ou de matches comme celui-ci. Saint-Étienne-Lyon, Rennes-Nantes, ... Le derby basque aussi, même s'il y a beaucoup de respect dans celui-là, vu qu'ils sont tous Basques!".

