GP de Bahrein/ES2: Lewis Hamilton (Mercedes) se montre encore le plus rapide

(Belga) Après s'être montré le plus rapide lors de la première séance en début d'après-midi, Lewis Hamilton (Mercedes) a récidivé lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn vendredi. Le Britannique a bouclé les 5,412 km du circuit de Sakhir en 1:28.971.

Le septuple champion du monde a devancé Max Verstappen (Red Bull/+0.347) et Valtteri Bottas, son équipier chez Mercedes (+0.365). Sergio Perez (Racing Point/+0.432) et Daniel Ricciardo (Renault/+0.491) complètent le top 5. En difficulté lors de la première séance, les Ferrari ont également connu une deuxième séance difficile avec une 12e place pour Sebastian Vettel (+1.139) et une 14e pour Charles Leclerc (+1.436). Cette deuxième séance a également été interrompue quelques minutes après un crash d'Alexander Albon (Red Bull) contre les barrières de sécurité. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres est programmée à 12h00 et les qualifications à 15h00. Dimanche, le départ du Grand Prix de Bahreïn sera donné à 15h10. (Belga)