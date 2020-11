F1: Hamilton ne lève pas le pied en essais libres à Bahreïn

Ce n'est pas son 7e titre qui va le ralentir: Lewis Hamilton, sacré lors de la manche précédente, veut gagner les trois derniers Grands Prix de la saison de F1 et l'a montré en dominant les essais libres vendredi à Bahreïn.

Le Britannique de Mercedes a été le plus rapide des deux séances, la première de jour et la seconde en nocturne, donc plus représentative des conditions des qualifications et de la course au crépuscule samedi et dimanche (17h00 locales/15h00 françaises/14h00 GMT).

Avec un chrono de 1 min 28 sec 971/1000, le champion du monde 2020 se place 3/10 devant ses principaux adversaires, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Il a toutefois signé son temps plus tard, ce qui complique les comparaisons.

Hamilton ne se dit "pas plus satisfait que ça de l'équilibre de (sa) voiture" mais estime que c'est "probablement le cas de tout le monde sur une piste glissante et venteuse" et anticipe "encore un peu de travail" pour lui et son équipe.

Ces essais ont aussi servi à tester l'un des pneus Pirelli que les pilotes utiliseront en 2021. Et celui-ci n'a pas convaincu. Le septuple champion du monde et son équipier, notamment, regrettent qu'il soit "plus lent" que les gommes actuellement à leur disposition.

- Un oeil sur Mick Schumacher... -

Outre l'irruption d'un chien sur le circuit de Sakhir, les EL2 ont été marqués par un violent accident d'Alexander Albon. C'est mal venu pour le Thaïlandais qui doit convaincre qu'il mérite de conserver son volant, convoité l'an prochain par le Mexicain Sergio Pérez et l'Allemand Nico Hülkenberg.

Daniil Kvyat, également, est menacé chez AlphaTauri par le pilote japonais de Formule 2 Yuki Tsunoda. Le Russe estime d'ailleurs que ses chances de rester en F1 sont "très faibles".

Haas, quant à elle, annoncera d'ici la fin de saison, "dans les deux semaines qui viennent", son duo de pilotes, promet le team principal Guenther Steiner. Sont pressentis deux autres pensionnaires de F2, le Russe Nikita Mazepin et surtout l'Allemand Mick Schumacher.

Le fils de Michael étant en tête du championnat à quatre courses de la fin (deux ce week-end et deux le suivant, en lever de rideau de la F1, à chaque fois à Bahreïn), la Formule 2 bénéficie d'une attention particulière.

Les qualifications n'ont pas tourné à l'avantage de l'Allemand de 21 ans, 10e alors que son principal rival, Callum Ilott, a signé la pole. Cette position de pointe rapporte 4 points au Britannique et lui permet de revenir à 18 longueurs de Schumacher Junior au classement.

- ... et l'autre sur Théo Pourchaire -

Pour être sacré à l'issue des deux courses de ce week-end, au cours desquelles 44 points au maximum restent à prendre, Mick doit porter son avance à 49 unités. La grille de la Course 2, dimanche, sera inversée pour les huit premiers du classement de la Course 1, samedi.

Côté français, Théo Pourchaire (17 ans), vice-champion de F3, prendra le départ de sa première épreuve dans l'antichambre de la catégorie-reine, samedi à 12h10 locales (10h10 françaises), en 16e position sur la grille.

L'édition 2020 de ce GP habituellement programmé fin mars a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus et se tiendra à huis-clos, à l'exception de membres des services sanitaires du royaume et de leurs familles.

Le reste, par contre, ne change pas: la course de F1 est toujours disputée au crépuscule, sous des températures encore chaudes (malgré une rare averse vendredi matin) et sur une piste souvent sablonneuse, cadeau des vents du désert environnant.

Avant cela, rendez-vous est pris pour les essais libres 3, samedi à 14h00 locales (12h00 françaises/11h00 GMT).