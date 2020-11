XV de France: "Je ne me prends pas trop la tête", assure Serin, promu capitaine

Le demi de mêlée Baptiste Serin ne se prend "pas trop la tête" sur sa promotion de capitaine du XV de France qui va durer le temps d'un match contre l'Italie, décisif pour l'accession à la finale de la Coupe d'automne des nations, samedi au Stade de France.

Q: Comment aborde-t-on ce type de match avec seulement quelques jours de préparation?

R: "En se préparant bien toute la semaine... Ce qui est important pour nous, c'était que les nouveaux joueurs et l'ensemble du groupe découvre ce que l'on allait mettre en place pour ce match le plus rapidement possible. On a fait du travail analytique lors des deux premiers jours, c'est-à-dire pas mal de vidéo et d'analyse sur notre jeu et celui des Italiens. On a aussi fait pas mal de séquences en marchant pour que cela vienne rapidement et que l'on soit prêts pour l'entraînement du mercredi. Cet entraînement à intensité maximale a été très bon, avec quelques détails à corriger mais on a de suite rectifier le tir le lendemain (jeudi) à la vidéo. La mise en place ce (vendredi) soir s'est très bien passée. Il y a pas mal de confiance, même si on n'a pas eu un temps opportun pour se préparer."

Q: Quels conseils avez-vous donnés aux nouveaux, vous qui êtes l'un des plus expérimentés de l'équipe?

R: "De s'imprégner dès aujourd'hui (vendredi) du stade, des conditions dans lesquelles on va jouer. Ce sera un temps plutôt humide. Ce que je leur ai demandé c'est de penser à tout le chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là et de jouer sans peur. Chacun aura à apporter à cette équipe. S'ils sont là ce n'est pas anodin. Mon rôle, c'est de les mettre en confiance. L'objectif c'est de gagner peu importe la manière. Je leur ai demandé (aussi) d'avoir un état d'esprit irréprochable et de tout donner."

Q: Vous avez déjà été capitaine en Nouvelle-Zélande (défaite 49-14) en 2018. Quel souvenir en gardez-vous?

R: "Pas un très bon parce qu'on en avait pris beaucoup... Mais on ne peut pas comparer. Morgan (Parra) était capitaine là-bas, il se blesse d'entrée donc je suis projeté directement dans cette position. Là, j'ai été un peu plus préparé. Donc j'ai pu penser à ce que j'allais dire aux mecs. Mais c'est forcément un honneur et une fierté. C'est un rôle qui me fait plaisir. Mais je ne me prends pas trop la tête. J'essaie d'être moi-même et le plus positif possible, de faire en sorte que mon discours passe du mieux possible. Et de m'entourer de certains pour qu'ils aient aussi un rôle dans l'équipe. L'objectif c'est de gagner et que cette première sélection se passe du mieux possible pour les nouveaux et qu'ils s'en souviennent."

Propos recueillis lors d'un point presse en visio-conférence