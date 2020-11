Gala du Flandrien - Wout van Aert et Lotte Kopecky élus Flandrien et Flandrienne de l'année 2020

(Belga) Wout van Aert a été élu Flandrien de l'année 2020 vendredi soir, remportant ce trophée récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison pour la deuxième année de suite. Lotte Kopecky a été élue Flandrienne de l'année.

Wout van Aert l'a emporté avec 637 points devant Remco Evenepoel (475 points), 2e comme l'année dernière, Yves Lampaert (338 points), Tim Wellens (322 points) et Jasper Philipsen (298 points). Wout van Aert, 26 ans, a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Le coureur de Jumbo-Visma a aussi décroché deux médailles d'argent aux Mondiaux d'Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres. Cette moisson de résultats lui a déjà valu de remporter le Trophée National du Mérite Sportif. Chez les dames, Lotte Kopecky, 25 ans, a été élue Flandrienne de l'année pour la première fois, succédant à Sofie De Vuyst au palmarès. Avec 187 points, la championne de Belgique (route et contre-la-montre) devance Jolien D'hoore (155 points), Shari Bossuyt (84 points), Sanne Cant (48 points) et Jesse Vandenbulcke (26 points). Un jury d'experts a désigné les cinq finalistes qui ont été soumis au vote des coureurs professionnels belges. Les trophées sont traditionnellement remis lors du Gala du Flandrien, qui n'a pu se dérouler cette année en raison de la crise sanitaire. Les noms des lauréats ont été dévoilés vendredi soir lors d'une cérémonie en petit comité au Centre du Tour des Flandres d'Audenarde, en présence du Premier ministre Alexander De Croo. C'est la 18e année que le trophée du Flandrien, organisé par le journal Het Nieuwsblad, est décerné. Greg Van Avermaet détient le record avec six victoires. Le Trophée de la Flandrienne a été remis pour la 13e fois. Grace Verbeke et Jolien D'hoore l'ont emporté chacune à trois reprises. (Belga)