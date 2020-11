Du public dans les stades à l'Euro 2020 ? La décision sera prise en mars

L'Union européenne de football (UEFA) prendra une décision le vendredi 5 mars concernant la présence de spectateurs dans les stades pour l'Euro 2020, reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. L'Euro se déroulera dans douze villes différentes.

L'UEFA a préparé quatre scénarios. Le premier est basé sur le fait que la pandémie est sous contrôle et que les stades peuvent être remplis à 100%. Le deuxième prévoit une occupation entre 50 et 100%. Dans le troisième, un tiers de la capacité des stades pourra être occupée et le quatrième et dernier scénario prévoit tous les matches à huis clos.

Chaque ville hôte est invitée à choisir deux ou trois scénarios et à élaborer un plan dans les semaines à venir. Le 5 mars, l'UEFA veut déterminer définitivement le scénario qui sera suivi pour chacune des douze villes. Versée dans le groupe B, la Belgique jouera deux matches à Saint-Pétersbourg (contre la Russie et la Finlande) et un à Copenhaghe (contre le Danemark).

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 28 novembre ?

COVID-19 > voici les nouvelles décisions prises par le comité de concertation