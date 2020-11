Bornauw et Cologne battent Dortmund malgré un but de Hazard, Mangala battu bar le Bayern

(Belga) Samedi, le Borussia Dortmund a été battu à domicile 1-2 par le FC Cologne de Sebastiaan Bornauw lors de la 9e journée de Bundesliga. Thorgan Hazard, monté au jeu en cours de rencontre, a inscrit l'unique but des siens. Orel Mangala n'a rien pu faire face au Bayern Munich vainqueur 1-3 et leader de la Bundesliga.

C'est Cologne qui prit rapidement les devants par l'intermédiaire d'Ellyes Skhiri qui s'offrait même un doublé en seconde mi-temps (9e et 60e). Thorgan Hazard, entré au jeu à la mi-temps à la place de Thomas Meunier, relançait Dortmund qui n'a néanmoins jamais réussi à recoller au score. Sabastiaan Bornauw a joué l'intégralité de la rencontre avec Cologne, tout comme Axel Witsel avec Dortmund. Au classement, Dortmund est 3e (18 points) et voit s'éloigner ses deux concurrents, Leipzig (20 points), tombeur de l'Arminia Bielefeld où Nathan De Medina est resté sur le banc (2-1) et le Bayern Munich (22 points). Les Munichois l'ont emporté 1-3 face au promu Stuttgart, avec Orel Mangala pendant 90 minutes. Le VfB a pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Tanguy Coulibaly (20e) avant que Kingsley Coman (38e), Robert Lewandowski (45e+1) et Douglas Costa (87e) n'offrent la victoire à l'octuple champion en titre. En Italie, l'Inter s'est imposé facilement 0-3 à Sassuolo, invaincu jusque-là, grâce à des réalisations d'Alexis Sanchez (4e), de Vlad Chiriches contre son camp (14e) et de Roberto Gagliardini (60e). Romelu Lukaku est entré au jeu à la 79e minute. Les Intéristes rattrapent Sassuolo à la 2e place du classement de la Serie A avec 18 points, à 2 points de l'AC Milan qui accueille la Fiorentina dimanche. (Belga)