Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne double passeur avec City, Chadli aussi à l'assist

(Belga) En Premier League, Kevin De Bruyne a marqué la rencontre face à Burnley de son empreinte en décernant deux passes décisives avec Manchester City lors du large succès (5-0) dans cette rencontre de la 10e journée de Premier League. Nacer Chadli a lui aussi délivré un assist avec Basaksehir qui a concédé un partage 3-3 face à Denizlispor, après avoir menée 3-0, lors de la 10e journée de Superlig turque.

Les Citizens n'ont pas fait dans le détail face à Burnley. Il ne fallut que 6 minutes à Riyad Mahrez pour ouvrir le score, bien servi dans la surface par Kevin De Bruyne. L'Algérien doublait la mise (22e) alors que Benjamin Mendy, encore sur un service de De Bruyne, envoyait les hommes de Pep Guardiola aux vestiaires avec une avance de trois buts (41e). En deuxième période, Ferran Torres (67e) et Riyad Mahrez (69e), encore lui, alourdissaient encore la marque. Grâce à cette victoire facile, Manchester City remonte à la huitième place du classement avec 15 points. Burnley reste 17e avec 5 unités. En Turquie, Nacer Chadli a joué l'intégralité de la rencontre entre Basaksehir et Denizlispor. Le Diable Rouge a délivré un assist sur le premier but de Fredrik Gulbrandsen (11e) et a été averti tout en fin de match. Boli Bolingoli-Mbombo n'a pas quitté le banc. Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Gulbrandsen à nouveau (21e) et par l'ex-Mouscronnois Demba Ba (59e) qui pensait mettre Basaksehir à l'abri mais Ozer Ozdemir (62e), Hugo Rodallega (90+1e) et Radoslaw Murawski (90e+6 sur penalty) offraient un match nul in extremis à Denizlispor. Au classement de la Superlig, Basaksehir est coincé à la 5e place avec 14 points alors que Denizlispor, 6 points, est 19e. . (Belga)