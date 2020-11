ERC - Formaux remporte le rallye des Canaries, Grégoire Munster vice-champion d'Europe junior

(Belga) Le Français Adrian Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) et son copilote belge Renaud Jamoul ont remporté le rallye des îles Canaries, la 5e et dernière course du championnat d'Europe (ERC). Le Russe Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) est champion d'Europe pour la deuxième fois de sa carrière après 2018. Chez les juniors, le Suédois Oliver Solberg (VW Polo GTI R5) est champion et Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) termine deuxième et vice-champion d'Europe junior.

Tout comme lors de la première journée, les pilotes ont dû faire face à des conditions météorologiques erratiques et capricieuses lors de la dernière journée du rallye. Parfois, les pilotes ont eu à faire face aux quatre saisons en un seul jour. Fourmaux a pris la tête après la 12e spéciales et a tenu jusqu'à la fin de la 17e et dernière spéciale. A l'arrivée, le Français s'est imposé avec 25 secondes d'avance sur son compatriote Yoann Bonato (Citroën C3 R5). Ivan Ares (Hyundai i20 R5), qui a terminé la journée de vendredi en tant que leader, a terminé troisième à 55.6 secondes de Fourmaux. Oliver Solberg finit quatrième à 1:17.4 au pied du podium, mais le jeune Suédois remporte le titre junior. Il n'y a pas eu de véritable bataille avec Grégoire Munster. Le Luxembourgo-belge avait perdu trop de temps lors du premier tour vendredi en raison d'un mauvais choix de pneus. Samedi, Munster a marqué les esprits avec de bons moments. Au cours du dernier tour, il a été le plus rapide des juniors trois fois de suite, et il a remporté cinq étapes sur l'ensemble de la course. Oliver Solberg a remporté une spéciale chez les juniors. Au final, Munster et son copilote Louis Louka ont terminé à la 19e place à 4:20.7. Au classement final du championnat junior, Munster est deuxième derrière Oliver Solberg. Le titre de vice-champion d'Europe junior est un excellent résultat pour sa première saison en tant que pilote officiel de Hyundai Belux. "Ce résultat n'est pas celui que nous attendions. Mais nous nous sommes bien amusés, nous avons essayé de faire profiter le public et nous nous sommes bien débrouillés en même temps", a déclaré Grégoire Munster. La semaine prochaine, Munster recevra un cadeau de Noël en avance et fera partie de l'équipe junior officielle de Hyundai lors de la dernière épreuve du mondial des rallyes (WRC) à Monza. Charles Munster (Peugeot 208 Rally 4), le frère cadet de Grégoire Munster, a terminé 44e et 6e de sa catégorie, à 17:57.1 pour ses débuts en Championnat d'Europe. Amaury Molle (Peugeot 208 R2) a terminé au 47e rang et 7e de sa classe à 20:52.1. (Belga)