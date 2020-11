La boulette étonnante de Thibaut Courtois qui offre un but à Alaves (vidéo)

Décidément, ce n'était pas la soirée des Belges en Liga ce soir. Après la blessure d'Eden Hazard, c'est Thibaut Courtois qui a joué un mauvais coup à son club.

Le portier belge est passé complètement à travers sur une action défensive. Servi en retrait, il loupe son dégagement et offre un ballon de but à Joselu, qui ne se prive pas pour le battre. Un but d'autant plus important qu'il permet à Alaves de mener 0-2.

Une mauvaise action qui ternit ses arrêts décisifs, en première période et quelques instants après le but.