Les Belges à l'étranger - Le Real battu par Alavès, Eden Hazard à nouveau blessé, Thibaut Courtois se troue encore

(Belga) Sale soirée pour le Real Madrid, samedi lors e la 11e journée de La Liga. Les Madrilènes ont été battus 1-2 dans leur petit stade Alfredo di Stéfano par les modeste Deportivo Alaves. Le bilan du Real est d'un point sur les trois derniers matchs de Liga. Les hommes de Zidane ont déjà coincédé trois défaites en dix rencontres de championnat. Les Madrilènes sont 4e avec 17 points à 6 points de la Real Sociedad et de l'Atlètico Madrid. Comme si cela ne suffisait pas Eden Hazard, touché au genou, a quitté la pelouse en marchant dès la 28e minute.

Thibaut Courtois s'est retourné malgré une belle détente dès le 5e minute sur penalty, via Perez, à la suite d'une faute de main de Nacho. Joselu a doublé l'avance des Basques (49e) à la suite d'une nouvelle boulette de Thibaut Courtois. Pressé un peu par Perez, le portier des Diables Rouges a complètement manqué sa relance au pied et Joselu n'a plus eu qu'à propulser le ballon dans la cage vide. Le but Casemiro à la 86e s'est révélé insuffisant pour sauver au moins le partage. (Belga)